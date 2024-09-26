Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:58

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:58

2025 Green Card başvuruları kısa süre sonra başlayacak. Green Card başvurusu yapmak isteyenler başvurularının ne zamn başlayacağıve başvuru süreci merak ediliyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

GREEN KARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Green Card başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bu yıl başlayacak olan Green Card başvurularının tarihleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde duyurulacak. Başvuruların Ekim ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılabilmektedir.



