İstanbul Pendik'te otomobil dereye uçtu!
İstanbul Pendik’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Pendik Kurtköy Mahallesi Rize Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya tanık olan mahalle sakini Nurettin Delibalta, olay anını şu sözlerle anlattı:
"Önce ambulans seslerini duyduk. Camdan baktığımızda polis ve itfaiyenin geldiğini gördük. İtfaiye merdiven attı ve yaralıları çıkardı. Muhtemelen hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırarak dereye uçtu."
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Pendik
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