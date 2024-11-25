Ekipler alarmda: Sarıyer’de denizde kaybolan 2 kişi aranıyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:40

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:41

Aşiyan Sahili'nde, cumartesi günü saat 18.30 sıralarında iskelede bulunan bir kadın deniz düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı.

Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

KİMLİKLERİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik, İBB İSAK ve Deniz Polisi ekipleri denizde arama başlattı. İki gün boyunca yapılan arama çalışmalarında denizde kaybolan 2 kişiye ilgili bir ize rastlanamadı.

Dalgıçların deniz dibini taramaları sırasında bir cep telefonu bulundu.

Bulunan bu telefonun kriminal laboratuvardaki incelemesi devam ediyor. Sahil Güvenlik ve İBB İSAK dalgıçlarının bölgedeki arama çalışmaları ise sürüyor.