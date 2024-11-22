Sarıyer'de durdurulan taksiden '70 kilogram altın' çıktı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Vadi İstanbul önünde yaptığı bir aramada 70 kilo altının ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Sarıyer'deki alışveriş merkezinin önünde durdurulan takside 70 kilogram altın ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, içinde M.Ş.G'nin bulunduğu taksi, Sarıyer'deki alışveriş merkezinin önünde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 70 kilogram altın ele geçirildi.
Polis ekiplerine, Azerbaycan uyruklu olduğunu söyleyen M.Ş.G, diplomat olduğunu ve yanındaki altınların da kendisine ait olduğunu söylediği öğrenildi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, altının kendisine ait olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı M.G.Ş.'nin ayrıca diplomat olduğunu söylediği ve yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sarıyer ilçesi Vadi İstanbul önünde durdurulan bir şahıstan yapılan önleme arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde: 70 kilo altın bulunduğu tespit edilmiş, ürünlerin kendisine ait olduğunu beyan eden şahsın Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G. Ş. olduğu anlaşılmış ayrıca şahsın görevlilerimize diplomat olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli yasal işlemler devam etmektedir."
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