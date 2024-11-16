Son dakika... Sarıyer'de otel inşaatında yangın!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:26

Güncelleme: 16.11.2024 - 14:58

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Tarabya Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı otel inşaatında dış cephe izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını gören işçiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

BU İLK YANGIN DEĞİL!

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Uzun süredir boş kalan inşaatta 6 Eylül’de de yangın çıkmıştı.