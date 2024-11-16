Son dakika... Sarıyer'de otel inşaatında yangın!

Son dakika haberi... Sarıyer'de yapımı devam eden 25 katlı otel inşaatının dış cephe izolasyon kaplama çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı inşaatta Eylül ayında da yangın çıkmıştı.

Son dakika... Sarıyer'de otel inşaatında yangın!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:26

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Tarabya Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı otel inşaatında dış cephe izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını gören işçiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

BU İLK YANGIN DEĞİL!

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Uzun süredir boş kalan inşaatta 6 Eylül’de de yangın çıkmıştı.


Etiketler: #inşaat #Otel #sarıyer #Yangın

İlgili Haberler

Esenyurt'ta fabrika yangını!

Esenyurt'ta fabrika yangını!
Okul kantininde korkutan yangın!

Okul kantininde korkutan yangın!
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın paniği!

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler