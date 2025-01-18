Ekipler seferber oldu: Kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili 27 gündür aranıyor
Samsun’da tekneyle açıldıkları Karadeniz’de kaybolan 2 balıkçıdan bulunamayan Muhammer Sevgili’yi (50) arama çalışmaları 27. günde devam ediyor.
Çarşamba ilçesinde 22 Aralık 2024 gecesi avlanmak için Costal Limanı’ndan 'Muratım' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan Muhammer Sevgili (50) ve Halil Kayış (45) kayboldu.
Kayıp balıkçılar için deniz polisleri, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
İlk olarak balıkçıların teknesi, akabinde ise Halil Kayış’ın cansız bedeni bulundu.
Halen kayıp olan Muhammer Sevgili’yi arama çalışması ise 27’nci günde devam ediyor.
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