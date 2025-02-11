Ekiplerden 8 ilde 'yasadışı' bahis operasyonu: 22 tutuklama

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:20

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:21

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ suçundan soruşturma yürütüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de lisansı bulunmayan, referansla üyelik yapılabilen, 'kapalı devre' olarak tabir edilen yasadışı bahis sitelerini kiralayan, yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İzmir merkezli olmak üzere Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de 7 Şubat'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3'üncü kişilere ait banka kartları, 1 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 145 fişek ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i savcılık kararıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİTELERE ERİŞİM ENGELLİ UYGULANDI

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin bahis sitesi kiralama hizmeti verdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları 17 site hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandığını da belirtti.