Kocaeli'de 'sahte kıyafet' operasyonu: Ünlü markalara ait bin 500 parça ele geçirildi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:42

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:44

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez’de bir adrese operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Yapılan operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.