Kocaeli'de 'sahte kıyafet' operasyonu: Ünlü markalara ait bin 500 parça ele geçirildi
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez’de bir adrese operasyon düzenledi.
2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
Yapılan operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Üç çocuktan ikisi öldü biri ağır yaralı
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- CHP’den ilk tepki!
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Kararını verdi: İfadeye gidecek mi?
- İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi