Kocaeli'de 'sahte kıyafet' operasyonu: Ünlü markalara ait bin 500 parça ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi.

Kocaeli'de 'sahte kıyafet' operasyonu: Ünlü markalara ait bin 500 parça ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:42

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Körfez’de bir adrese operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Yapılan operasyonda ünlü markalara ait bin 500 sahte giyim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #kıyafet

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