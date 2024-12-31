Yeni yıla saatler kala 'sahte içki' operasyonu: Tam 333 litre...

Burdur’da 333 litre kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeni yıla saatler kala 'sahte içki' operasyonu: Tam 333 litre...
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:07

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek için hazırlanan 333 litre el yapımı içki ile 50 litre etil/metil alkol, 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş şişe, 100 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Sahte içki

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