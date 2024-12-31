Yeni yıla saatler kala 'sahte içki' operasyonu: Tam 333 litre...

Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:07

Güncelleme: 31.12.2024 - 16:08

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek için hazırlanan 333 litre el yapımı içki ile 50 litre etil/metil alkol, 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş şişe, 100 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.