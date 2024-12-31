Yeni yıla saatler kala 'sahte içki' operasyonu: Tam 333 litre...
Burdur’da 333 litre kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek için hazırlanan 333 litre el yapımı içki ile 50 litre etil/metil alkol, 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş şişe, 100 adet şişe kapağı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Sahte içki
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti