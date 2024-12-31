Jandarma yılbaşı öncesi baskın yaptı: Karacasu'da 'sahte içki' operasyonu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Jandarma yılbaşı öncesi baskın yaptı: Karacasu'da 'sahte içki' operasyonu
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:02

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca alkollü içki kaçakçılığı ve sahte içki ticaretinin önlenmesi amacıyla belirlenen hedeflere yönelik faaliyetler devam ediyor.

Karacasu ilçesinde alkol üretimi ve satışı yapan 1 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.

Adreste yapılan aramada, 30 adet 100 cl el yapımı içki, 40 litre el yapımı içki, 150 litre etil alkol, 15 şişe satışa hazır şişelenmiş el yapımı içki ele geçirildi.

8 GÖZALTI

Ayrıca operasyonda hakkında farklı suçlardan aranma kararı bulunan 8 şüpheli de yakalandı.


Etiketler: #Karacasu #içki #Sahte içki

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