Ekiplerden Artvin’de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 kişi yakalandı!

Artvin ve Trabzon illerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Baskın anı jandarma kamerasına yansıdı.

Ekiplerden Artvin’de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 kişi yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:03

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şavşat ilçesi ile Trabzon ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere ait 13 adrese 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 212 adet 9 mm çapında fişek, 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Baskın anı jandarma kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Artvin #trabzon

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