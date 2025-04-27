Artvin-Şavşat Karayolu’nda bir günde 3. heyelan: Yol ulaşıma kapandı!
Artvin-Şavşat Karayolu’nun 25. kilometresinde bir günde üçüncü kez heyelan meydana geldi. Bir vatandaşın "Dağ koptu geliyor" diyerek görüntülediği heyelanda yol ulaşıma kapandı.
Artvin-Şavşat Karayolu’nun 25’inci kilometresinde bir günde aynı noktada 3’üncü kez heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.
Bir yurttaş, "Dağ koptu geliyor" diyerek yaşananları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.
"Dağ koptu geliyor"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 27, 2025
Artvin-Şavşat Karayolu’nda bir günde 3. heyelan: Yol ulaşıma kapandı!https://t.co/puB5ko82ry pic.twitter.com/f4S7mSLlK9
Görüntülerde yamaçtan hızla gelen toprak ve kayaların yolu tamamen kapattığı görüldü.
Sabah saatlerinden itibaren aynı bölgede yaşanan üçüncü heyelanın ardından karayolu tamamen ulaşıma kapatılırken, gece boyunda yolun kapalı olacağı öğrenildi.
Yetkililer, yurttaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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