Ekiplerden Balıkesir'de 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 6 kilo...

Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:54

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:56

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuya karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Narkotik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik dedektör köpeği Dangal’ın da katıldığı operasyon sonucunda konuyla ilgili S.T., M.K. ve E.S. isimli 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.