Ekiplerden Balıkesir'de 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 6 kilo...
Balıkesir’de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirildi.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuya karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor.
Narkotik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirdi.
Narkotik dedektör köpeği Dangal’ın da katıldığı operasyon sonucunda konuyla ilgili S.T., M.K. ve E.S. isimli 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: #amfetamin #uyuşturucu
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