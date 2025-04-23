Ekiplerden Balıkesir'de 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 6 kilo...

Balıkesir’de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerden Balıkesir'de 'uyuşturucu' operasyonu: Tam 6 kilo...
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:54

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucuya karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Narkotik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 6 kilo 887 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik dedektör köpeği Dangal’ın da katıldığı operasyon sonucunda konuyla ilgili S.T., M.K. ve E.S. isimli 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.


Etiketler: #amfetamin #uyuşturucu

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