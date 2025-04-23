Valizinde 6 bin uyuşturucu hap çıktı, 'İçiciyim' dedi

Adana’da evindeki valizin içerisinde 6 bin adet uyuşturucu hap yakalatan şüpheli "İçiciyim" savunması yapsa da tutuklanmaktan kurtarılamadı.

Valizinde 6 bin uyuşturucu hap çıktı, 'İçiciyim' dedi
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:16

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah A.’nın (36) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş şekilde 6 bin 48 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan Emrah A., ifadesinde satıcı olmadığını, uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım amacıyla bulundurduğunu öne sürdü.

Ancak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu

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