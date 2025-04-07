Ekiplerden evlere baskın... İzmir'de 'suç örgütü' operasyonu: 12 gözaltı
İzmir'de düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "silahlı tehdit", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Buca, Torbalı ve Seferihisar ilçelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
12 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda örgütün elebaşı olduğu belirtilen U.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 23 sentetik ecza hap, 116 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira ele geçirildi.
Etiketler: #İzmir
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