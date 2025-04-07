İzmir’de kontrolden çıkan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var!

İzmir’in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, orta refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Minibüsteki yurttaşların Tekirdağ’da bir taziye ziyaretinde oldukları ve dönüş yolunda kazaya karıştıkları öğrenildi.

İzmir’de kontrolden çıkan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 07:42

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Samurlu Mahallesi’nde meydana geldi. ,

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan taziye ziyaretinden dönen grubun içinde bulunduğu H.Ş. yönetimindeki minibüs, Candarlı yönünden İzmir yönüne seyir halindeyken, Kuzey Ege Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarparak takla attı.

1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste bulunan yolcu Ömer Özer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

10 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, kaza nedeniyle yaralanan E.Ö., M.Ö., U.Ö., A.Ö., S.Ö., Y.Ö., Ş.Ö., A.A., H.Ş. ve T.A. ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Ömer Özer’in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Grubun taziye ziyareti için Tekirdağ’a gittiği ve dönüş yolunda kazaya karıştıkları öğrenildi.


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