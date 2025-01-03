Hatay’da kumar operasyonu

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:52

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:52

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün İskenderun ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Baskında, 14 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi ve müdürü hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, kimlik kontrolünde hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı ve iş yerinde yapılan aramada bir tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Denetimler sırasında kimlik kontrolü yapılan şahıslardan birinin, 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. R.A. isimli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 17 adet mermi bulundu. İş yeri sahibi ve müdürü hakkında adli işlem başlatıldı.