Ekiplerden Konya'da kaçak silah ve makaron operasyonu: Gözaltılar var...

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:37

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:39

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak silah ve makaron operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce tespit edilen bir tır Konya girişinde durduruldu. Tırda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olan 6 milyon 200 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Yürütülen bir başka çalışmada ise bir araçta yapılan aramada 30 adet tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.