Ekiplerden Samsun'da 'sahte içki' operasyonu: 1 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerden Samsun'da 'sahte içki' operasyonu: 1 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:04

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İ.B'nin (64) sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

ADRESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda 25 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 2 anason aroması kiti, 50 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, bir tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Samsun #içki

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