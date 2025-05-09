Samsun'da OSB'de 'gıda zehirlenmesi' paniği: Sayı 225 oldu, inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 11:06

Güncelleme: 09.05.2025 - 13:26

Samsun'da Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada verilen öğle yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvuran işçilerin 220’si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 5 işçinin tedavisi hastanede devam ediyor.

Yetkililer, bu işçilerin de sağlık durumunun iyi olduğunu ve gün içinde taburcu edilmelerinin beklendiğini açıkladı.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Olay sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, işçilere sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderdi.

Alınan numunelerde bakteriyel analiz çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, analiz sonuçlarının ardından zehirlenmeye neden olan gıda maddesinin tespit edilerek sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını bildirdi.

KOCAELİ'DE DÖNERDEN 648 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde de tavuk döner yiyen 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olmuştu. Olayın ardından dönerci dükkanının sahipleri gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yaptığı analizlerde, tavuk dönerin mikrobiyolojik olarak sağlıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından, işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulmıştu. İşletme, Körfez Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

ELAZIĞ'DA "SÜTLÜ KAHVE" ZEHİRLEDİ

Son olarak, Elazığ’da dün 2’si çocuk 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.