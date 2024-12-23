Ekiplerden 'yasadışı bahis' operasyonu: Niğde'de 5 gözaltı
Niğde’de yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettiği tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslardan 11 cep telefonu, 4 sim kart, 5 flash bellek, 1 adet bilgisayar ele geçirildi.
Etiketler: #Yasadışı bahis #bahis
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