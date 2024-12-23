Ekiplerden 'yasadışı bahis' operasyonu: Niğde'de 5 gözaltı

Niğde’de yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerden 'yasadışı bahis' operasyonu: Niğde'de 5 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:45

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettiği tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslardan 11 cep telefonu, 4 sim kart, 5 flash bellek, 1 adet bilgisayar ele geçirildi.


Etiketler: #Yasadışı bahis #bahis

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