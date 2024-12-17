Yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı: Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz hakkında yeni karar

Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:55

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlatılan soruşturmalar kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte gözaltına alınan ve soruşturma kapsamında tutuklanan, yaklaşık 20 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz hakkında, "Bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Tutuklu sanık Yılmaz, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Mahkemede savunma yapan sanık Yılmaz, vatandaşa mikrofon uzatarak videolar çektiğini, takipçi sayısı fazla olduğu için şirketlerin kendisine ulaştığını, izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını ve amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını savunarak, reklamlar üzerinden para kazandığını söyledi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.