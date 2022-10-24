Ekiplerin dikkatiyle yakalandı: Hepsi yolcu otobüsünden çıktı...

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:21

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurup, arama yaptı.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki bir çuvalda 6 paket halinde 12 kilo skunk ile 5 paket halinde 11 kilo esrar ele geçirildi.

YOLCU GÖZALTINDA

Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.