Ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan şahsın elindeki somun ekmeğinin içerisinden uyuşturucu çıktı.
Gölbaşı ilçesinde uyuşturucuyla mücadelede denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.Z., ile E.T., isimli şahısları durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Polis ekipleri şahısların elinde bulunan somun ekmeğinde de incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerde ekmek içerisine gizlenmiş 41.49 gram metamfetamin maddesi ile 0,58 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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