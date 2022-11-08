'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' diyen Cihan Kolivar gözaltına alındı

08 Kasım 2022 Salı, 16:45

Habertürk'te Afşin Yurdakul'un sunduğu programda söylediği "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözleriyle gündem olan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındı.

Kolivar hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kolivar'ın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Afşin Yurdakul’un sunduğu yayına bağlanan Kolivar, ruhsatsız işletmeler ve artan maliyetler nedeniyle İstanbul’da ekmeğin zamlanarak 7.5 lira olacağını söylemişti.

Yurdakul'un ekmeğin temel gıda maddesi olduğunu belirtmesi üzere Kolivar şöyle konuşmuştu:

"Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor."