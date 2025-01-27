Ekmek arasında uyuşturucu yakalattı: 'Ağrı kesici hap sanıyordum' dedi

Adana’da ekmek arasında uyuşturucu hap saklayan şüpheli polislerden kaçamadı. Yakalanan şüphelinin ifadesinde, “Hapları ağrı kesici sanıyordum” diye savunma yaptığı öne sürüldü.

Ekmek arasında uyuşturucu yakalattı: 'Ağrı kesici hap sanıyordum' dedi
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:58

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı sokak çalışmasında durumundan şüphelendiği Muhammed K.’nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu.

Muıhammed K.’nin poşetinde bulunan ekmeğin içerisine zulalanmış vaziyette 972 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik polisleri bunun üzerine arama kararı alarak şüphelinin evine de girdi. Evde yapılan aramada yataktaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait toplamda 1675 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan Muhammed K.’nin ifadesinde, “Haplar bana ait değil, hapları ağrısı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu #Ekmek

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