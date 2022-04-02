Ekmek-sirke ile Oruç Baba'nın yolunu tuttular: 'Çocuğu olmayan beşik yapıyor, ip bağlıyor'
Ramazan ayının gelmesiyle İstanbul Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi'nde ilk orucu açmak isteyenler, sabah saatlerinden itibaren türbenin yolunu tuttu.
İstanbul Fatih'e bağlı Pazartekke semtinde bulunan Oruç Türbesi'ne ellerinde sirke, ekmek, tespihleriyle gelenler türbe etrafında ilk iftar için beklemeye başladı. Gelenler dua etti, Kuran okudu. Yanlarında getirdikleri sirkeleri de dilek tutarak birbirlerine dağıttı. Getirdiği şişelerin içindeki sirkeyi bitirenler ise gelenlerden sirke toplamaya başladı.
İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ilk oruçlarını açmak için Oruç Baba Türbesi'ne geldiklerini dile getirenlerden Jale Özen, "Alanya'dan geldim. 09.30'dan beri bekliyorum. Tespih çektim, dua edeceğim. Ezan okununca ekmeğime sirke döküp orucumu açacağım. İftar saatine kadar buradayım. Orucumu açıp öyle evime gideceğim. İstanbul'da türbe türbe dolanıp 1 hafta sonra evime döneceğim" dedi.
"ÇOCUĞU OLMAYAN BEŞİK YAPIP İP BAĞLIYOR"
Nercivan Kazan "Oruç Baba orucunu, ekmek ve sirkeyle açarmış. O yüzden buradakiler sirkeyi dağıtıyorlar topluyorlar. Çocuğu olmayan beşik yapıyor, ip bağlıyor. Ben sadece dua edip gidiyorum" diye konuştu. Özgül Durmuş "Okuduğumuz sirkeleri dağıttık. Şimdi topluyoruz. Ben dağıttım bitirdim. Bunlar da aldıklarım. Şimdiye kadar 3 kişiden aldım. İftara kadar bitiririz toplama işini. Sirkeyi evimize götürüp salatalarda yemeklerde kullanacağız" diye konuştu.
"BELKİ BURADA SABAHLARIM"
Nuray Eriklik "Ankara'ya misafir olarak gitmiştim. Buraya gelmek için misafirliğimi erteledim. Ben Asya Yakası'ndan geliyorum. Belki burada sabahlarım. Burada iftarımı açacağım, namazımı kılıp öyle hareket edeceğim" dedi.
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