İlber Ortaylı'dan 'türbe' yalanlaması: Böyle bir absürt açıklamam yok
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Twitter'da dolaşıma sokulan 'türbe' açıklaması iddiasını yalanladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında türbede ellerini arkaya bağlamasıyla ilgili başlatılan inceleme gündemdeki yerini koruyor.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik “Hiçbir türbede eli arkada gezilmez” dediği iddiası sosyal medyada dolaşıma sokuldu.
Ortalı, iddiayı yalanladı.
Twitter hesabı üzerinden açıkalama yapan Ortaylı, "Sağda solda kaynaksız, adım kullanılarak söylenenlere aldırış etmeyin. Böyle bir absürt açıklamam yok. Türbe işlerine karışmıyorum" ifadelerini kullandı.
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