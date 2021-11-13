Ekmek ve LPG’den sonra rakıya da zam geldi
Türkiye'de peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak ekmek ve LPG'ye gelen zammın ardından rakıya da zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 15 Kasım'dan itibaren uygulanacak, rakıya gelen zamlı listeyi paylaştı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTB) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından rakı çeşitlerine gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.
Aybaş bir kullanıcının sorusu üzerine, bu zamların ‘maliyet zammı’ olduğunu belirtirken yüzde 17 ile yüzde 25 bandında daha büyük ÖTV zammının da aralık sonu veya ocak başında geleceğini aktardı.
TTB başkanının paylaştığı belgeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren uygulanacak.
İşte Aybaş tarafından paylaşılan zam listesi:
ZAMLAR PEŞ PEŞE GELİYOR
Dün itibarıyla İstanbul Ticaret Odası'na bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı.
Öte yandan LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zammın ardından 25 kuruşluk daha zam geleceği konuşuluyor. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe girecek.
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