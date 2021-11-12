LPG'ye 25 kuruşluk daha zam gelecek
LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zammın ardından 25 kuruşluk daha zam geleceği konuşuluyor. Zamlı yeni fiyat 15 Kasım'da yürürlüğe girecek.
Dünya akaryakıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.
Haber Global'de yer alan habere göre, zamlı fiyat, 15 Kasım pazartesiyi salıya bağlayan gece yürürlüğe girecek. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.
LPG FİYATI 7 TL'YE DAYANDI
Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da LPG'nin litresi 7 TL'ye dayanacak.
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