Ekranlara dönüyor... Uğur Dündar'ın programı kesinleşti
Türk televizyonculuğunun duayen ismi gazeteci Uğur Dündar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada TV 100 ile görüştüğünü söyleyen Dündar'ın programı kesinleşti. TV 100 'den yapılan açıklamada, "7 Ocak’tan itibaren her cumartesi gecesi saat 20.00’de 'Uğur Dündar’ın Panoraması' adlı programla ekrana gelecek olan Dündar, güncel ve siyasi gelişmeleri yorumlayacak" denildi.
Türk televizyonculuğunun duayen ismi gazeteci Uğur Dündar, ekranlara dönüyor.
Dündar dün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
TV100'den yapılan duyuruda, "Uğur Dündar, artık son dönemde siyasetin, ekonominin ve magazinin gündemini belirleyen haber ve yayınlara imza atan "Türkiye'nin yeni yüzü" tv100'de. Meslekte 52 yılı geride bırakan duayen gazeteci Uğur Dündar, cumartesi geceleri tv100 izleyicileri ile buluşacak" ifadelerine yer verildi.
7 Ocak’tan itibaren her cumartesi gecesi saat 20.00’de “Uğur Dündar’ın Panoraması” adlı programla ekrana gelecek olan Dündar, güncel ve siyasi gelişmeleri yorumlayacak.
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