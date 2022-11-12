Uğur Dündar'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Bu yanlış bir söylem...'
Usta gazeteci Uğur Dündar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sivas'ta yaptığı "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim" açıklamasını eleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı canlı yayında "Bir bakalım ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu bir deneyelim. Kılıçdaroğlu bir nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim" sözlerine, duayen gazeteci Uğur Dündar'dan tepki geldi.
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadelerini eleştiren Dündar “Bu yanlış bir söylem” dedi.
DÜNDAR: BU 'DENEME' DEĞİL, 'KAZANMA' SEÇİMİ
Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:
"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' demiş. Bu yanlış bir söylem. Çünkü bu seçim 'deneme' değil, 'kazanma' seçimi. Millet İttifakı kazanacak adayla seçime gitmek zorunda. Zira bu seçimin tekrarı olmayacak!.."
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birkaç hafta önce Sivas’ta bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada şu sözleri kullanmıştı:
"Bu sefer eminim, Sivas’ın oyu çantada keklik değil Sivas artık buna izin vermez. Sivaslı gerçeğin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim sen bana doğruları söylemedin. Sivaslılar hep kaybettiler. O nedenle bir bakalım ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu bir deneyelim. Kılıçdaroğlu bir nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım."
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