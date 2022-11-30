Ekranlara dönüyor! Uğur Dündar programın ismini ve kanalını Cumhuriyet'e açıkladı

Usta gazeteci Uğur Dündar, yeni bir kanalda yayımlanacak yeni programıyla ekranlara dönüyor. Cumhuriyet'e konuşan Dündar programının ismini de açıkladı.

Sinem Nazlı Demir
30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:09
Ekranlara dönüyor! Uğur Dündar programın ismini ve kanalını Cumhuriyet'e açıkladı
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Türk televizyonculuğunun duayen ismi gazeteci Uğur Dündar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 

Son olarak TELE 1 ekranlarında 'Demokrasi Arenası' programını sunan Dündar yeni bir kanalla görüşmeye başladı. 

Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, TV 100 ile görüştüğünü söyleyen Dündar, "Orası teknolojisi yeni, gayet güzel, büyüme planları olan bir televizyon. O çatı altında bir program yapmayı düşünüyorum" dedi.

"LİDERLERLE PROGRAM YAPACAĞIM"

Kendi programını yapacağını söyleyen Dündar, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullandı.


uğur dündar TELE 1 TV100

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