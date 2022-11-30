Ekranlara dönüyor! Uğur Dündar programın ismini ve kanalını Cumhuriyet'e açıkladı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:09

Türk televizyonculuğunun duayen ismi gazeteci Uğur Dündar ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak TELE 1 ekranlarında 'Demokrasi Arenası' programını sunan Dündar yeni bir kanalla görüşmeye başladı.

Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, TV 100 ile görüştüğünü söyleyen Dündar, "Orası teknolojisi yeni, gayet güzel, büyüme planları olan bir televizyon. O çatı altında bir program yapmayı düşünüyorum" dedi.

"LİDERLERLE PROGRAM YAPACAĞIM"

Kendi programını yapacağını söyleyen Dündar, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullandı.