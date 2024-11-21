Ekrem İmamoğlu, Almanya'da esnaf ziyareti yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya ziyareti kapsamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde esnaf ziyareti yaptı.
Almanya ziyaretini sürdüren İmamoğlu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada esnaf ile dertleşen İmamoğlu, "Her şey değişecek, adımları atıyoruz. Hukuksuzluğa, haksızlığa karşı mücadele veriyoruz. Hiç merak etme. Ülke insanın yüzde 90'ı iyilik istiyor. Bunların hepsinin olması için önce adalet, önce güçlü bir halkın iktidarı" ifadelerini kullandı.
Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşının, "Bizim için de..." demesi üzerine İmamoğlu, "Bütün dünyada bizim insanlarımız göğsünü gere gere başı dik dolaşacak. Senin ülkende kimseye haksızlık yapılmıyorsa, adaletli bir ortam varsa Almanya'da, Amerika'da, Çin'de farketmez, senin ülken cennet" şeklinde konuştu.
Etiketler: #Adalet #Kreuzberg #İmamoğlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Adnan Menderes yıktırmıştı...