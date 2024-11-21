Ekrem İmamoğlu, Almanya'da esnaf ziyareti yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya ziyareti kapsamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde esnaf ziyareti yaptı.

Ekrem İmamoğlu, Almanya'da esnaf ziyareti yaptı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 21:59

Almanya ziyaretini sürdüren İmamoğlu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi. 

Burada esnaf ile dertleşen İmamoğlu, "Her şey değişecek, adımları atıyoruz. Hukuksuzluğa, haksızlığa karşı mücadele veriyoruz. Hiç merak etme. Ülke insanın yüzde 90'ı iyilik istiyor. Bunların hepsinin olması için önce adalet, önce güçlü bir halkın iktidarı" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşının, "Bizim için de..." demesi üzerine İmamoğlu, "Bütün dünyada bizim insanlarımız göğsünü gere gere başı dik dolaşacak. Senin ülkende kimseye haksızlık yapılmıyorsa, adaletli bir ortam varsa Almanya'da, Amerika'da, Çin'de farketmez, senin ülken cennet" şeklinde konuştu.

 


Etiketler: #Adalet #Kreuzberg #İmamoğlu

İlgili Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara’da CHP’li belediyelere karşı atılan hamlelerle ilgili konuştu

İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara’da CHP’li belediyelere karşı atılan hamlelerle ilgili konuştu
Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes’in yıktırdığı camiyi yeniden yapacak!

Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes’in yıktırdığı camiyi yeniden yapacak!
Son dakika haberi... Meclis'te arbede: İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Son dakika haberi... Meclis'te arbede: İmamoğlu'ndan ilk açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler