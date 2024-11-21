Ekrem İmamoğlu, Almanya'da esnaf ziyareti yaptı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 21:59

Güncelleme: 21.11.2024 - 22:02

Almanya ziyaretini sürdüren İmamoğlu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada esnaf ile dertleşen İmamoğlu, "Her şey değişecek, adımları atıyoruz. Hukuksuzluğa, haksızlığa karşı mücadele veriyoruz. Hiç merak etme. Ülke insanın yüzde 90'ı iyilik istiyor. Bunların hepsinin olması için önce adalet, önce güçlü bir halkın iktidarı" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşının, "Bizim için de..." demesi üzerine İmamoğlu, "Bütün dünyada bizim insanlarımız göğsünü gere gere başı dik dolaşacak. Senin ülkende kimseye haksızlık yapılmıyorsa, adaletli bir ortam varsa Almanya'da, Amerika'da, Çin'de farketmez, senin ülken cennet" şeklinde konuştu.