Son dakika haberi... Meclis'te arbede: İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:43

Güncelleme: 20.11.2024 - 16:24

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri gergin bir havada başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li milletvekillerin kayyum tepkisiyle karşılaştı. Çıkan arbedede Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır göğüs göğüse itişti.

"ARBEDE İSTEMEYİZ"

Söz konusu olayla ilgili Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da ilk açıklama geldi.

İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının Meclis'teki arbede ile ilgili sorusunu "Arbede istemeyiz, ancak suhulete davet edebilirim" sözleriyle yanıtladı.

"ARAMIZDA KOLTUK MAKAM KAVGASI YOK"

Öte yandan Mansur Yavaş ile görüşmesine dair de bilgi veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz bilsin, bizim arasında koltuğa rollere değil milletin menfaatine odaklanan yol arkadaşlığı var. Aramızda koltuk makam kavgası yok. Halkımız bilsin. Bize yapılan saldırıları millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Bize yapılan saldırıları asla tekil bulmuyoruz. Partimize yönelik topyekun saldırı boyutuna ulaştığını da tespit ediyoruz. İlk seçimde millet iradesini engelleme girişimi olarak da görüyoruz. Karşımızdaki organize kötülüktür. Ardına milletin iradesini alan bizlerle birlikte mücadele edemediğini açıkçası biçare olduklarını da yaşıyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP milletvekilleri, komisyon görüşmelerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki göstermişti. Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum nedeniyle CHP'li vekiller, Bakan Yerlikaya'nın önüne barikat kurup, salona girmesini engellemek istemişti.

CHP'li üyeler "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis’e almayacağız" demişti. Bunun üzerine komisyon salonunun girişinde arbede yaşanmıştı.