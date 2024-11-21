Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes’in yıktırdığı camiyi yeniden yapacak!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:24

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:26

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1957 yılında dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından yıktırılan ve parçaları kaybolan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin aslına uygun şekilde yeniden yapılacağını aktardı.

"YENİDEN İSTANBUL'A KAZANDIRIYORUZ"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1957 yılında yol genişletme çalışmalarında yok edilmiş İstanbul’un mimari değeri Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii’ni altında kuracağımız Karaköy Meydanı kütüphanesi ile birlikte yeniden İstanbul’a kazandırıyoruz.

1957 yıkımlarından sonra kentsel değeri hasar gören birçok alan gibi Karaköy Meydanı’nı da tekrar tarihi dokusuna dönüştürecek çalışmaları yapmaya başlıyoruz.

Mimar D’arranco’nun İstanbul’a kazandırdığı çok özel güzellikteki cami ve çevresinde yapılacak müdahalelerle bambaşka bir Karaköy Meydanı hayal ediyoruz."