Ekrem İmamoğlu anket sonucunu açıkladı: İstanbul'da kullanılacak yeni taksi tasarımı belli oldu

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:38

İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte hizmete girmesi planlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.

İMAMOĞLU ANKET SONUCUNU DUYURDU

İBB'nin başlattığı ankete yüz bin kişi katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında 2500 yeni taksinin de İstanbulluların hizmetinde olacağını açıkladı.

EN ÇOK OYU E ŞIKKI ALDI

Kazanan E şıkkındaki taksi olurken oyların yaklaşık otuz binini aldı.

Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: