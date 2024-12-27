Ekrem İmamoğlu anket sonucunu açıkladı: İstanbul'da kullanılacak yeni taksi tasarımı belli oldu
İstanbul'da yeni taksiler için yapılan anket sonuçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anketin sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu.
İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte hizmete girmesi planlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.
İMAMOĞLU ANKET SONUCUNU DUYURDU
İBB'nin başlattığı ankete yüz bin kişi katılırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
İmamoğlu paylaşımında 2500 yeni taksinin de İstanbulluların hizmetinde olacağını açıkladı.
EN ÇOK OYU E ŞIKKI ALDI
Kazanan E şıkkındaki taksi olurken oyların yaklaşık otuz binini aldı.
Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak. pic.twitter.com/TtB2UzohkC— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2024
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