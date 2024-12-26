İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir araya geldi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:48

Güncelleme: 26.12.2024 - 18:48

İBB Başkanı İmamoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir araya geldi.

İkili görüşme kapsamında 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar konusunu ele aldı.

Görüşmeyi X hesabından duyuran İmamoğlu, şu ifadeleri aktardı:

"İstanbul’un kesinleşen 2027 Avrupa Oyunları evsahipliği ve talip olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar konusunda, güç birliği içerisinde birlikte neler yapabileceğimizi bugün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkilileriyle ele aldık. Ülkemizi spor alanında Avrupa ve dünyada üst seviyelere taşıyacak bu organizasyonlar konusundaki hazırlıklar için ortak çalışma gruplarımızı ve planımızı oluşturduk."

İstanbul’un kesinleşen 2027 Avrupa Oyunları evsahipliği ve talip olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar konusunda, güç birliği içerisinde birlikte neler yapabileceğimizi bugün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkilileriyle ele aldık.… pic.twitter.com/n7e0d21ZdE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2024







