Ekrem İmamoğlu 'çok duygulandım' diyerek paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların yolladığı resimleri ve mektupları paylaştı.

Ekrem İmamoğlu 'çok duygulandım' diyerek paylaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:48

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların yolladığı resimleri ve mektupları paylaştı. 

İmamoğlu şunları yazdı: 

"Küçük televizyonumdan çocuklarımızın yolladığı resimlerin ve mektupların bulunduğu “ÜZÜLME” sergisini gezerken eşim Dilek’i gördüm.

Dilek bazı mektupları okurken çok duygulandım. Anladım ki bir siyasetçinin en güçlü sevgi kaynağı çocukların sevgisi.

Bu büyük sevgi köprüsü benim en güçlü mutluluk kaynağım.

Sizi çok seviyorum çocuklar.

Koca kalpli kızlarımız, oğullarımız, çocuklarımız, Allah’ım sizi korusun!"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu

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