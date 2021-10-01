Ekrem İmamoğlu: Değişimin yerelden başlayacağını tüm dünyaya kanıtlayacağız

“2007 yılından bu yana kentlerde yaşayanların sayısının tarihte ilk kez kırsal kesimde yaşayanları geride bıraktığını biliyoruz. Bu gerçek bize, şehirlerin artık her zamankinden daha karmaşık hale gelen en acil küresel zorlukların hem aktörleri hem de kurbanları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle merkezi yönetimler artık makro düzeydeki politikalarla bu karmaşık sorun ağını tek başlarına aşabilecek durumda değiller. Yerel yönetimler, her gün sokağa çıkan, insanlarla ve sorunlarla ilk elden yüzleşenlerdir. Bu nedenle her zaman yerelin bilgisiyle kişiye özel çözümler üretmemiz gerekecektir. İnsanları her bir yerel eyleme entegre etmek için onları dinlemeli ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi yerelleştirmeliyiz”

'DEĞİŞİMİN YERELDEN BAŞLAYACAĞINI TÜM DÜNYAYA KANITLAYACAĞIZ'

"Pandemi deneyiminin ve iklim krizinin neden olduğu aşırı hava koşullarının artışı, gezegenimizin öfkesine karşı insanlık olarak ne kadar küçük olduğumuzu bize gösterdi" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ancak olumlu bir açıdan bakarsak, birlikte hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olabileceğimizi de göstermektedir. Bu günlerde herkes güvende olana kadar, kimsenin güvende olmadığına tanık olmaktayız. Bu bağlamda, şehir diplomasisi hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, özellikle ‘C40’, ‘Urban 20’ ve ‘Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ gibi uluslararası ağlar aracılığıyla, diğer şehirlerle yakın çalışmaya özel önem veriyoruz. En son İstanbul ve Balkan şehirleri arasında ortak bir girişim başlattık. Bunun dünyanın geri kalanı için eşsiz bir örnek olacağına inanıyorum. Sınırları paylaşıyoruz, kültürleri paylaşıyoruz ve hatta sorunları paylaşıyoruz. O zaman neden bu yükü birlikte omuzlamayalım? Bu sayede değişimin yerelden başlayacağını tüm dünyaya kanıtlayabileceğiz."