Ekrem İmamoğlu: Değişimin yerelden başlayacağını tüm dünyaya kanıtlayacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sınırları paylaşıyoruz, kültürleri paylaşıyoruz ve hatta sorunları paylaşıyoruz. O zaman neden bu yükü birlikte omuzlamayalım? Bu sayede değişimin yerelden başlayacağını tüm dünyaya kanıtlayabileceğiz" dedi.
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'DEĞİŞİMİN YERELDEN BAŞLAYACAĞINI TÜM DÜNYAYA KANITLAYACAĞIZ'
"Pandemi deneyiminin ve iklim krizinin neden olduğu aşırı hava koşullarının artışı, gezegenimizin öfkesine karşı insanlık olarak ne kadar küçük olduğumuzu bize gösterdi" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
"Ancak olumlu bir açıdan bakarsak, birlikte hareket ettiğimizde ne kadar güçlü olabileceğimizi de göstermektedir. Bu günlerde herkes güvende olana kadar, kimsenin güvende olmadığına tanık olmaktayız. Bu bağlamda, şehir diplomasisi hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, özellikle ‘C40’, ‘Urban 20’ ve ‘Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ gibi uluslararası ağlar aracılığıyla, diğer şehirlerle yakın çalışmaya özel önem veriyoruz. En son İstanbul ve Balkan şehirleri arasında ortak bir girişim başlattık. Bunun dünyanın geri kalanı için eşsiz bir örnek olacağına inanıyorum. Sınırları paylaşıyoruz, kültürleri paylaşıyoruz ve hatta sorunları paylaşıyoruz. O zaman neden bu yükü birlikte omuzlamayalım? Bu sayede değişimin yerelden başlayacağını tüm dünyaya kanıtlayabileceğiz."
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