Ekrem İmamoğlu: İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin bin yeni taksi teklifinin 9'uncu kez reddedilmesi sonrası paylaşımda bulunarak "Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Bakırköy’deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı.
Toplantıda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kentin ihtiyacı olarak hesaplanan 5 bin yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin faaliyete geçmesi için hazırladığı teklif 9’uncu kez oya sunuldu. Teklif, çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile tartışmalar arasında 9’uncu kez reddedildi.
İMAMOĞLU: TAKSİ SİSTEMİ DEĞİŞECEK
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" ifadelerine yer verdi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbullu’dan daha güçlü değildir."
Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek. Önce 16 milyon İstanbullu daha sonra da on binlerce taksici esnafını çok mutlu edeceğiz. Hiç kimse ve hiçbir kurum 16 milyon İstanbullu’dan daha güçlü değildir.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 30, 2021
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