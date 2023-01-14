Göreve başladığından beri davalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun peşini bırakmıyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:35

Cumhur İttifakı’nın hedefi haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında davalar ve soruşturmalar açılmaya devam ediyor. Bunun yanında iktidara yakın kesimler tarafından yine İBB yönetimini ve İmamoğlu’nu hedef göstermek için akla hayale sığmayacak kumpaslar kuruluyor.

Hem soruşturma ve davalar hem de kumpaslar hatırlandığında görevine başladığından bu yana İmamoğlu engellenmeye çalışılıyor.

İşte o soruşturma ve davalar...

Vali davası: İmamoğlu hakkında dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. 2 yıl hapsi istendi, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ellerini bağladın incelemesi: İmamoğlu’na geçen yıl İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesi ile inceleme açıldı.

DİAYDER davası: İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik teftişe gerekçe gösterdiği, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkındaki dava dün görüldü. İBB çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık olan DİAYDER Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi. İddianamede İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının, ‘terör örgütü sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığı’ öne sürülmüştü.

İhaleye fesat davası: İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bir ihaleye ilişkin, “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı. Davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te.

Hakaret davası: AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İmam-oğlu’na dava açtı. İmamoğlu, Yazıcı’ya yönelik “O arkadaş buraya germeye gelmiş bırakın. Kötü söz sahibine aittir” ifadelerinden dolayı ifadeye çağrıldı.

Ahmak davası: İmamoğlu’nun, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Terör soruşturması: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Aralık 2021’de TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında İBB’ye yönelik suçlamalarda bulundu. Soylu, “33 bin personel alındı. 12 bin kişiye ancak bakıldı. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim” dedi. Ardından İBB’ye yönelik terör soruşturması başlatıldı.

Boji kumpası: İBB’ye yönelik kumpaslar da olayın bir başka boyutunu oluşturuyor. Toplu taşıma araçlarını kullanarak İstanbul’u gezen ve İBB’nin sahiplendiği köpek Boji’ye kurulan kumpas hafızalardaki yerini koruyor. Sosyal medyada Boji’nin tuvaletini tramvaya yaptığı iddia edildi. Kamera görüntüleri, pisliği vatandaşın cebinden çıkararak koltuğa bıraktığını ortaya çıkardı.

Metrobüs kumpası: İstanbul Avcılar’da eylül ayında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 50 kişi yaralandı. Kaza sonrası AKP gençlik kolları üyeleri kaza yerine gidip ‘Binlerce yaralı, çok sayıda ölü’ olduğunu iddia eden videolar kayda aldı.

Tablo incelemesi: İBB’nin 2020’de Londra’daki bir müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alımı ile ilgili İçişleri ön inceleme başlattı.