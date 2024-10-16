Ekrem İmamoğlu duyurdu: Metrobüste doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüste doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı verildiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Metrobüste doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 20:00

Hastaneye gitmek üzere metrobüse binen Hanife Mete’nin doğumu araçta gerçekleşti. Sancıları başlayan Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi.

Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metrobüste doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı verildiğini duyurdu. 

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Metrobüs’te dünyaya gelen Yılmaz Bebek İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle.”


Etiketler: #Metrobüs #bebek #Toplu Taşıma #ücretsiz

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