Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 13:27

Güncelleme: 08.05.2023 - 13:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün saat 18.00'da Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmada bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

YURTTAŞLAR TABURCU EDİLDİ

Yapılan saldırısı sonrasında darp edilerek yaralanan 17 yurttaş hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 10’una dün ayakta müdahale edildi. Gözetim altında tutulan 7 kişi de bu sabah saatlerinde taburcu edilerek, evlerine gönderildi.