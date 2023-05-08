Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'daki konuşması sırasında yaşanan saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün saat 18.00'da Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmada bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.
YURTTAŞLAR TABURCU EDİLDİ
Yapılan saldırısı sonrasında darp edilerek yaralanan 17 yurttaş hastanelere kaldırıldı. Yaralıların 10’una dün ayakta müdahale edildi. Gözetim altında tutulan 7 kişi de bu sabah saatlerinde taburcu edilerek, evlerine gönderildi.
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