Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde düzenli kontrolleri sağlıyoruz
İki köpeğin çocuğa saldırmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve yandaş medyada yer alan birtakım haberler hayvan hakları savunucularının tepkisini çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Başkanı İmamoğlu'nun sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı bir açıklamayı paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyerek sokak hayvanlarını hedef almıştı.
Erdoğan'ın sözleri sonrası yandaş medya, pitbull saldırısının ardından hayvanları suçlayıcı ifadeler kullanırken; birçok hayvan hakları savunucusu Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan tepki gösterdi.
Ardından, sosyal medyada yaka paça toplanan sokak hayvanlarının görüntüleri yayılmaya başladı.
Birçok kurum ve kuruluş ise sokak hayvanlarının barınaklarda toplatılmasına dair açıklama ve öneride bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'daki sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı bir açıklamayı paylaştı.
"HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLİ KONTROLLERİ SAĞLIYORUZ"
Ongun paylaşımında şunları belirtti:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde, sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparaziter uygulama ve dijital kimliklendirme işlemleri sonrasında alındıkları yere geri bırakıyor ve düzenli kontrollerini sağlıyoruz. pic.twitter.com/7m1E1uyfw2— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 28, 2021
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