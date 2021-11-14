Ekrem İmamoğlu ile yemek videosu gündem oldu: Karsu kimdir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mutfakta sigara böreği, humus ve salata yapan Türk-Hollandalı şarkıcı, beste yazarı ve piyanist Karsu, sosyal medyada gündem oldu. Peki Karsu kimdir? İşte Karsu'nun biyografisi...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şarkıcı ve piyanist Karsu ile kamera karşısına geçti. İmamoğlu'nun kendi YouTube hesabında paylaşılan videoda ünlü şarkıcı ile İBB Başkanı sigara böreği, humus ve salata yaptı.
İmamoğlu videoda öğrencilik zamanlarında pilav, makarna ve salata yaptığını anlattı. 1992’de üniversite öğrencisiyken bir lokanta açtığını ve İstanbul’un ilk Akçaabat köftecisinin kendisine ait olduğunu belirtti.
Söz konusu video sosyal medyada gündem olurken; Karsu'nun kim olduğu da internet sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.
Peki Ekrem İmamoğlu ile yemek videosu çeken Karsu kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? İşte Karsu'nun biyografisi...
KARSU KİMDİR
Türk-Hollandalı şarkıcı-beste yazarı ve piyanist olan Karsu
Dönmez, 19 Nisan 1990’da Amsterdam’da doğdu.
Dönmez, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu
köyünden göç eden Türk kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki
kızlarından biri olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken televizyonda gördüğü
piyanoyu çalmaya karar verdi. Ailesi önce ona bir piyano kiraladı. Çok
sevdiğini görünce de biriktirdikleri parayla ona bir piyano satın alındı. Karsu,
Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti
ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.
Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi
olduğu, Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı.
Burada müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye
gelenlerin sayısı arttı. Bu durum karşısında ailesi Karsu için bir salon
tutmaya karar verdi. Böylelikle onu dinlemek isteyenler için geniş bir mekânda
konser vermiş olacaklardı. Ancak bu hesap Dönmez ailesinin düşündüğü gibi
gitmedi. Karsu’yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser verip
konuyu kapatmak mümkün olmadı. Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli
sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre
içerisinde Concertgebouw’dan North Sea Jazz Festival’a ve hatta New York
Carnegie Hall’a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini
kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans’ta dev bir caz yıldızını
dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu.
Karsu, Türkiye'deki çalışmalarına 2011 sonbaharında, plak
şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan "Y Kültür Sanat" ile
anlaşarak odaklandı. "Y Kültür Sanat" etiketiyle ilk stüdyo albümü
Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer
alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi.
Türkiye medyası, Karsu'ya ilk defa 2012 yılında Güneri
Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda isimli programda yer verdi. Bu program
sayesinde farklı bir kitleye ulaştı. Karsu, İstanbul Zorlu Center PSM, Ankara
Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi
organizasyonlarda birçok konser verdi. 2014-2015 yılları arasında From New York
to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı. 2018 yılında, Karsu Plays
Atlantic Records adlı projesiyle 40'tan fazla salonda sahne aldı. Bu
konserlerde, dünyaca ünlü Atlantic Records plak şirketinin kurucusu Ahmet
Ertegün'ün hayat hikâyesi anlatıldı hem de Atlantic Records'dan çıkan hitler
Karsu dokunuşuyla yeniden yorumlandı.
Karsu bu proje ile, Ertegün'ün yolculuğunu, Atlantic
Records'dan çıkan şarkılarla sahneye birlikte taşıdı. Karsu, 2018'in Mayıs
ayında bu konseri ilk kez Türkçe olarak Zorlu PSM'de sahneledi. Karsu Plays
Atlantic Records turu, Londra Cadogan Hall'da sona erdi.
Sanatçı, üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini
verdiği Karsu isimli dördüncü albümünü 10 Ekim 2019'da yayınladı.
BELGESELİ ÇEKİLDİ
Öte yandan, çekimleri 5 sene süren ve Karsu Köyü'nden New
York'a kadar Karsu'nun hikâyesini konu alan belgesel filmi Karsu: I Hide A
Secret (2012), belgeselci Mercedes Stalenhoef tarafından çekildi. Belgesel,
IDFA Belgesel Festivali'ndeki ilk gösterimin ardından dünyanın pek çok
ülkesinde de gösterildi.
ALBÜMLERİ
- 2010 - Live aan 't IJ - canlı kayıtlardan oluşan albümü
- 2012 - Confession - ilk stüdyo albümü
- 2015 - Colors - stüdyo albümü
- 2019 - Karsu - stüdyo albümü
CANLI ALBÜMLERİ
- 2018- Play My Strings (Live at the Royal Concertgebouw)
SINGLE'LARI
- 2014 - "Raise Our Hands"
- 2018 - "Jest Oldu"
- 2018 - "Paint It Black"
- 2018 - "Play My Strings" - Kraliyet Konser Salonu
kayıtları albümü
- 2018 - "A Change Is Gonna Come"
- 2018 - "Esmerim Biçim Biçim"
- 2019 - "Itiraf"
- 2019 - "Sana Ne"
- 2019 - "Ben Yanındayım" (Çağrı Sinci ile)
- 2021 - Gülümse
- 2021 - Sonunda
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