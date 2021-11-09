09 Kasım 2021 Salı, 21:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

"BİLİRİZ HATIRALARINI"

İmamoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla paylaştığı videoda "Biliriz hatıralarını… Yaşatırız mirasını. İstanbul’u ne çok sevdiğini biliriz. Biliyoruz, seviyoruz, anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biliyoruz, seviyoruz, anlıyoruz"

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 9, 2021



