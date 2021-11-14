İBB Başkanı İmamoğlu, Karsu ile mutfağa girdi: Üç çeşit yemek yaptı

14 Kasım 2021 Pazar, 16:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şarkı Karsu ile kamera karşısına geçti. İmamoğlu'nun kendi YouTube hesabında paylaşılan videoda ünlü şarkıcı ile İBB Başkanı sigara böreği, humus ve salata yaptı.

İmamoğlu, üniversite zamanında yemek yaptığını dile getirirken pilavı bazen lapa yaptığını söyledi.

1992'de üniversite öğrencisiyken bir lokanta açtığını söyleyen İmamoğlu, İstanbul'un ilk Akçaabat köftecisinin kendisine ait olduğunu belirtti.