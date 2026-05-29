Ekrem İmamoğlu'ndan CHP Ankara İl Başkanlığı'na çağrı

29.05.2026 14:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in yarın CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak bayramlaşma programına çağrıda bulundu.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara'da, partisinin il başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaşacak.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bayramlaşma programına çağrı da bulundu.

 İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. 'Kirli koltuk kapma - paylaşma' ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir."

Ankara’da iki ayrı bayramlaşma hazırlığı: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yurttaşlarla bir araya gelecek CHP yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. 'Mutlak Butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya gelerek, bayramlaşacak.
CHP’li yurttaşlardan Karabük Milletvekili Cevdet Akay’a tepki: 'Açık ve net şekilde tepkinizi koyun!' CHP'li yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'na tepki göstermeyen CHP Milletvekili Cevdet Akay'a tepki gösterdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek vererek “Mutlak butlan adı altında yapılanları kabul etmiyorum” dedi. Köse’nin sözleri salonda alkışlanırken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın konuşmayı alkışlamaması dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu'ndan 'bayram' mesajı: Acı gerçekleri tek tek sıraladı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kurban Bayramı öncesi verdiği mesajda "İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye’yiz artık! Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe" ifadelerini kullandı.