Ekrem İmamoğlu'ndan 'Fatoş Ayık' için adalet çağrısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. yöneticisi Fatoş Ayık için adalet çağrısı yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, Ayık'ın 154 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"14 Yıllık Kurumsal Tecrübe; Fatoş Ayık…

İstanbul doğumlu, Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu ve AK Parti döneminden beri, 14 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapıyor.

Disiplinli yaklaşımı ve kamu kurumlarındaki uzun soluklu deneyimiyle öne çıkan başarılı bir kadın yönetici.

Medya AŞ’de Satın Alma ve İhale Müdürü olarak çalışırken, hakkında hiç bir suçlama dahi yokken tutuklandı.

Fatoş Ayık 154 gündür tutuklu.

HERKES İÇİN

HER YERDE

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"